Duizenden liters varkenspoep op de weg: 'Tsunami van mest’ in Brucht krijgt politiek staartje

Erik van der Velde spoedt zich vrijdag aan het eind van de middag naar de twee varkensstallen aan de Twenteweg in Brucht, tussen Bergentheim en Hardenberg, nadat hij via via verneemt dat daar iets goed mis is. Eenmaal ter plekke heeft hij het al snel in de smiezen: een van zijn gierbassins lekt en de opgeslagen mest stroomt met liters tegelijk de omgeving in. ,,We waren net de werkzaamheden aan het afronden. En dat dit.”