Dzanar (32) uit Hardenberg ontwerpt voor internationale artiesten als Sam Feldt en Chris Brown

,,Ik wil minder met steenwerk op de achtergrond en meer met groen werken”, zegt Abbas-Zade in een parkje vlakbij het centrum van Zwolle. In een door hem vorige maand gemaakte cover voor een single van de wereldberoemde Amerikaanse r&b-Zanger Chris Brown verdringen de palmbomen de wolkenkrabbers. ,,Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp en dit probeer ik terug te laten komen in mijn ontwerpen. Ik probeer altijd een verhaal te vertellen. Door het management van Chris Brown ben ik benaderd. Ik heb ook een cover gemaakt voor de Amerikaanse rapper Riff Raff en die hebben ze gezien op social media.”

Volledig scherm Dzanar maakte het artwork voor de nieuwe single Wanted van Chris Brown met producer Crzy. © Dzanar Productions

Creatief brein

,,Ik zag in de wereld van elektronische muziek veel mogelijkheden. Het was een opkomende markt toen ik er in 2011 in stapte en het genre is zeer vooruitstrevend. Content is belangrijk voor artiesten, die steeds meer actief zijn op social media. Ik probeer daarop in te springen. Ik ben begonnen met het maken van aftermovies voor het Amsterdam Dance Event en andere muziekevenementen. Bij mijn opleiding grafische vormgeving in Zwolle was ik zo’n tien jaar geleden hier bijna alleen maar mee bezig. Vanaf 2011 ben ik langzamerhand de muziekindustrie ingerold.”

,,De nu bekende dj Sam Feldt nam mij in 2013 mee naar Tsjechië, waar hij zou draaien. Het was supertof en ik heb voor hem wat filmpjes gemaakt. Sam begon te groeien en ik groeide met hem mee. Ik maakte albumcovers en videoclips met songteksten voor hem. Zijn hit ‘Show Me Love’, met mijn video, is vanaf 2015 meer dan tien miljoen keer bekeken op YouTube. Daarna werd het steeds drukker voor Sam en mij. Sindsdien ben ik zijn vaste art-directer en creatief brein. Door veel samen te werken is hij nu een goede vriend van mij.”

Volledig scherm Dzanar (32) uit Hardenberg werkt samen met Chris Brown en Sam Feldt. © Frans Paalman

Kunstenaar en architect

,,Ik kwam toen ik tien jaar was met mijn familie van Azerbeidzjan naar Nederland en we zijn in Hardenberg neergestreken. Ik voel mij echt een Nederlander, maar weet door mijn verleden goed wat hard werken is. Mijn vader is kunstenaar en mijn moeder was architect. Het is nu fantastisch om deze twee zaken in mijn werk te combineren. Vanaf mijn zevende heb ik viool gespeeld en ik was als kind onder de indruk van de Amerikaanse wereld en muziek. Ik wilde het ontwerpen graag combineren met muziek.”

,,Ik vloog de eerste jaren van mijn werk voor artiesten de hele wereld over, maar dat doe ik nu niet meer. Achteraf weet ik niet waarom ik vaak meegevlogen ben. Het is wel leuk, maar ik vind dat ik concreet iets moet doen. Ik heb mij nu gesetteld op een vaste positie achter de schermen. Ik was soms maanden weg, maar wil liever tijd besteden aan het werken voor een dj dan reizen met een dj. De focus ligt nu achter de computer.”

Justin Bieber

,,Ik durf te experimenten en probeer iets anders te doen dan alle anderen. Ik wil altijd iets opvallends maken en het randje opzoeken. Voor de toekomst wil ik mij blijven ontwikkelen. Ik heb helaas een keer net een etentje gemist met DJ Tiësto. Met hem wil ik ook graag samenwerken. Door hem ben ik geïnspireerd geraakt om iets te doen met elektronische muziek.”

,,Mijn droom is om samen te werken met Justin Bieber. Ik zou zijn hele campagne van albumcover tot muziekvideo willen maken. Hij is begonnen met een gitaar op straat en heeft zoveel ellende de laatste jaren over hem heen gehad. Ik vind het knap hoe bekend hij ondanks alles is geworden. Sam Feldt is nu op Ibiza voor een show. Ik heb daarvoor de campagne gemaakt, maar terwijl hij daar nu feest ben ik alweer bezig met een nieuw project.”