Eduard Plate stopt als centrummanager: ‘Hardenberg gelooft weer in eigen stad’

,,In de afgelopen vierenhalf jaar zijn veel nieuwe ondernemers naar het centrum van Hardenberg gekomen. De mensen zijn weer gaan geloven in hun eigen stad. Niet alleen ondernemers, maar ook inwoners reageren positief. De leegstand is ook verminderd. Aan de Fortuinstraat bijvoorbeeld stonden drie, vier panden leeg maar nu geen één meer. Dit weekend opent daar ook Ici Jolie. Dat is de haarboutique van Agnes Westerman die veel coiffure-awards won, gespecialiseerd is in haarkleuring en veel klanten van buiten Hardenberg trekt. Zelfs tot in Duitsland toe. Als die klanten voor een behandeling komen gaan de meesten niet meteen weer naar huis, maar blijven nog even in de stad hangen. Daar profiteren andere ondernemers weer van.’’