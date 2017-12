Edwin Evers over 'streaker-grap' van collega: Je moet van artiesten afblijven

De grap schoot bij veel luisteraars in het verkeerde keelgat. Onder anderen zanger Tim Knol riep op tot een boycot. 'Kut radio 538. ONGELOOFLIJKE PRUTSERS. Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die kut radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flikker op', schreef hij op Twitter. ,,Die luistert vanochtend niet meer,'' reageerde Evers. ,,Dat deed hij misschien toch al niet.''



Dane en zijn sidekick hadden een streaker ingehuurd als grap, maar hadden de emotionele reactie van de zangeres niet voorzien. Tijdens de Ochtendshow nam Evers het op voor Dane, maar maakte hij ook duidelijk dat hij de grap niet vond kunnen. ,,Het was ongepast, zeker. De grap valt verkeerd, dat kan gebeuren natuurlijk. Frank is een fijne collega, en we vinden Maan ook super leuk. Misschien is er in de loop der tijd tussen Frank en Maan een sfeertje ontstaan, waardoor dit soort dingen misschien kunnen gebeuren'', zei Evers tijdens zijn Ochtendshow.