Edwin Evers uit Hardenberg begonnen met allerlaatste Evers Staat Op

Edwin Evers is om 06.00 uur vanochtend begonnen aan de allerlaatste uitzending van zijn legendarische programma Evers Staat Op. ,,Het wordt lachen, gieren en brullen’’, zei de Hardenberger eerder over de marathonuitzending. Evers gaat door tot 18.00 uur. ,,Daarna gaan we feestvieren en bier drinken.’’

Wat er allemaal staat te gebeuren in de studio van Radio 538 is niet bekend, maar rustig zal het niet blijven. ‘Met veel (live-)muziek, artiesten, 538-collega’s en vrienden van de show blikken we terug op 21 jaar Evers Staat Op’, meldt de zender. Everts belooft er met Rick Romijn, Niels van Baarlen, Jelte van der Goot en Henk Blok ‘een laatste feestelijke uitzending’ van te maken.

Het naderende einde van de dagelijkse ochtendshow is de afgelopen dagen al niet geruisloos voorbij gegaan. Zo was de dj woensdag in tranen toen collega’s en vrienden hem toezongen in de studio. De Nederlandstalige bewerking van We Are The World raakte hem: ,,Ik vond dit heftig maar erg gaaf. Dit raakt mij enorm.’’

Een dag later was Evers in shock toen hij zijn eigen hoofd in een doos kreeg aangeboden. Het ging om het hoofd van het wassen beeld dat van hem is gemaakt voor Madame Tussauds, toen het radioprogramma tien jaar bestond.

Moe