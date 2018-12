‘Edwin Evers, we gaan je missen’, zegt burgemeester van Hardenberg

,,We vonden dat we wel even stil moesten staan bij jouw laatste uitzending, na 21 jaar fantastische radio’’, zegt Snijders in het filmpje dat op social media is geplaatst. De burgervader zegt van de uitzendingen van Evers te hebben genoten. ,,Elke ochtend met een lach in de auto je dag beginnen. We gaan je ongelooflijk missen.’’

In het filmpje wordt Hardenberg overigens wel erg bejubeld. Zo is zelfs te zien hoe voetbalclub HHC in de finale van de Champions League het Barcelona van Lionel Messi met 2-0 op de broek geeft. ,,Of alles uitkomt in het filmpje, dat weet ik niet’’, reageert Snijders. Maar de boodschap is helder: ,,We sluiten je weer in ons hart in Hardenberg als je na je laatste uitzending terugkomt.’’