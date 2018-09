Een ‘frisse blik’ voor het Alfa-college, directeur geeft stokje over

Klaas Bakker kwam 35 jaar geleden als zij-instromer naar Hardenberg nadat hij had gewerkt voor een Amerikaans ingenieursbureau in het westen van het land. Onder zijn leiding groeide het aantal mbo-studenten explosief. Nadat de Hardenbergse vestiging van het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) in 2007 neerstreek in het moderne LOC-gebouw aan de Parkweg, steeg het aantal studenten van 700 naar ruim 2100 nu. Ze krijgen les van zo’n 130 docenten, verdeeld over circa 100 fte. ,,Leerlingen hebben de keus uit mbo-scholen in Emmen, Almelo, Hoogeveen en Zwolle. Voor het bedrijfsleven in onze regio is het heel belangrijk dat hier genoeg mbo’ers blijven. Als ze bijvoorbeeld naar Zwolle gaan voor hun opleiding is de kans groot dat ze daar blijven wonen en werken. Daarom hebben we ook veel geïnvesteerd in de samenwerking in het Regionaal Techniek Centrum (RTC) hier in Hardenberg.’’

In dat RTC wordt intensief samengewerkt met diverse bedrijven op gebied van bouw, elektrotechniek, installatietechniek en mechanische techniek. Zoals dat ook gebeurt in de opleiding informatie- en communicatietechnologie, wat heeft geleid tot het project ‘ICT Connecting’.

Ontwikkelingen

,,We moeten voorkomen dat bedrijven Hardenberg verlaten vanwege een tekort aan goede ict’ers. De ontwikkelingen in die sector gaan zo snel dat je voortdurend in gesprek moet blijven. Na een brainstormsessie met meerdere bedrijven hebben we dit project opgezet, en daar ook subsidie voor gekregen. Bedrijven zijn nauw betrokken bij dit ict-onderwijs en stellen hun medewerkers aan als ‘buddy’ voor onze studenten’’, zegt Bakker enthousiast. Andere opleidingen die aan de Parkweg worden verzorgd zijn onder meer economie en administratie, dienstverlening, handel en ondernemerschap, horeca en bakkerij, toerisme en recreatie, zorg en welzijn, en transport, scheepvaart en logistiek. Die laatste opleiding staat al zes jaar achtereen als beste vermeld in de MBO Keuzegids. Goede cijfers zijn er ook voor de cursus inburgering, door inburgeraars gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4. De 64-jarige Bakker draagt zijn functie met vertrouwen over aan de 51-jarige Dalfsenaar Grobbée. ,,Jurgen kent onze organisatie goed, is authentiek en brengt geen drukte met zich mee. Hij past helemaal bij het Vechtdal.’’

Bedrijfskundige

,,Ik ben van origine bedrijfskundige, heb dertien jaar lang een bedrijf gehad op gebied van werving en detachering van medewerkers voor banken en verzekeraars’’, stelt Grobbée zichzelf voor. In 2011 stapte hij uit dat bedrijf en ging hij aan de slag bij het Alfa-college in Hardenberg. Als opleidingsmanager had hij enkele opleidingen onder zijn hoede. ,,Voor die tijd gaf ik al een dag per week les aan studenten van de hogere hotelschool in Leeuwarden, die een verplichte bankstage moesten volgen. Ik had geen onderwijsachtergrond, maar ik kwam die dag altijd blijer thuis dan na vier dagen voor mijn eigen bedrijf. Onderwijs is betekenisvol werk, dat past goed bij mij.’’

Bakker zwaait formeel per 1 januari af, maar doet nu al een stapje terug om Grobbée de nieuwe ‘strategische periode’ van de komende vier jaar voor de locatie Hardenberg te laten uitstippelen. ,,Dat zou voor mij de vierde periode zijn, maar we moeten niet meer van hetzelfde hebben’’, benadrukt Bakker.