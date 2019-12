Een jaar na de Ultieme Uitdaging zijn Hardenbergse hardlopers nog hartstikke fit

Het is woensdagavond. De wekelijkse training zit erop. De groep komt moe maar voldaan aan op de atletiekbaan en doet nog de laatste oefeningen, na zo’n zeven kilometer draven door de stad onder leiding van trainer Luuk Espeldoorn. Onder hen zijn ook Gerrit Zweers, Anneke Kemkes, Evelien Ramaker en Hans Klein Koerkamp. Ook zij gingen de ultieme uitdaging aan en zijn nu niet meer weg te slaan van de baan. ,,Toen ik begon met de uitdaging, had ik 25 jaar niet gesport”, blikt Zweers terug. ,,Ik had ook een zittend beroep. Ik werd goed in de gaten gehouden door de trainers, want ik behoorde tot de risicogroep. Maar ik had wel de drive om het te gaan doen. En in een groep is het gemakkelijker dan alleen.’’ Hij slaagde, want na vier maanden kon hij 5 kilometer hardlopen. Het was een overwinning op hemzelf en ondertussen is hij nog steeds van partij.