Eén jointje voor het slapen gaan, daar wordt deze verdachte rustig van

Nieuw rieten dak voor Limiethuis­je Boslaan

19 januari Hoewel elk pand waar hij een nieuw rieten dak op mag leggen voor hem voldoening geeft, is rietdekker Arend-Jan Slager toch echt wel blij met de klus aan het limiethuisje in Balkbrug. ‘Het leuke hieraan is niet alleen dat het een oud, monumentaal pand betreft uit de tijd van de Maatschappij van Weldadigheid, maar dat het ook in mijn eigen woonplaats ligt.’ Er werden maar liefst zeventien limiethuisjes gebouwd langs de grenzen van de voormalige kolonie, het pand aan de Boslaan 92 is het enige huisje wat nog als zodanig herkenbaar is.