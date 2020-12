Een kantoor is ook maar saai, dus kun je in Hardenberg straks in een zeecontainer werken

Elf zeecontainers in een voormalige bedrijfshal in Hardenberg. Nu moet je nog je fantasie gebruiken, maar vanaf volgende maand ziet het er heel anders uit. Dan zijn deze containers omgetoverd tot werkplekken, bedoeld voor allerlei creatievelingen. ,,Zo kun je echt met elkaar loskomen en out of the box denken.’’

‘RUIM’ heet de nieuwe flexwerkplek aan de Nieuwe Haven, op het bedrijventerrein van Hardenberg. ,,Er is alle ‘ruimte’ voor nieuwe ideeën’’, geeft directrice Leone Wiersma een verklaring voor de naam.

Ramen

Vanaf volgende maand zijn de elf containers veranderd in professionele werkplekken. Dat geeft een industriële uitstraling, stoer en robuust. Zo wordt een tafel gemaakt van een zijschild van een boot. Een oud tekenbord en zelfs een oude piano zullen een plek vinden. Er komt ledverlichting die het daglicht zal nabootsen. Wiersma hoopt ook nog op wat ramen, want het oogt nu met de schaarse verlichting nog als een duistere bedrijfshal.

Het ‘kantoor’ krijgt een plein, met speciale tribunes waar kleine bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd om een ideeën aan de anderen te laten zien. Er is dan ook een studio voor onder andere fotografen, een workshopruimte, flexplekken die per uur en per dag te huren zijn, en een brainstormruimte. ,,Een plek waar je met elkaar los kunt komen om out-of-the-box te kunnen denken”, verklaart Wiersma als directeur van de creatieve hotspot. Het parkeerterrein is achter het gebouw, het pand zal bemand worden door een receptioniste.

Volledig scherm Leone Wiersma in een van de elf zeecontainers. © Max de Krijger

,,Deze zomer kwam het bedrijfspand van Itter BV leeg en ontstond bij mij dit idee. Er is vraag naar ruimte voor creatievelingen. Velen werken alleen. En ik wilde graag mijn eigen bedrijf starten, naast mijn baan bij de gemeente. Het is het pand van mijn vader, hij is ook de investeerder in mijn bedrijf”, legt Wiersma uit.

Gelijkgestemden

Het moet dé plek worden in Hardenberg waar gelijkgestemden met elkaar aan boord gaan, onder wie ontwerpers, een marketeer, video- en fotografen en een tekstschrijver hebben al getekend voor een werkplek. Wiersma hoopt het totale palet onder het dak te krijgen. Ook een kunstenaar is nog welkom. Neemt de vraag grote vormen aan, dan is er een mogelijkheid tot uitbreiding van de ruimt op de eerste verdieping en in een naastgelegen loods.

Startershuis Doen Hardenberg heeft ook al Startershuis Doen, in de voormalige school Kastanjehof. Hier wordt aan starters de mogelijkheid geboden in de eerste twee jaar hun toko onder begeleiding op te bouwen. Een aantal creatievelingen die in RUIM komt werken, is afkomstig van Startershuis Doen. Na twee jaar moet men het veld ruimen. Volgens Peter Zwartscholten is over dit concept bewust nagedacht. ,,Men moet niet te lang blijven plakken, anders is er geen ruimte voor nieuwelingen. Ook is onze prijsstelling anders dan bij anderen”, vertelt hij verwijzend naar bijvoorbeeld RUIM. Leone Wiersma van RUIM zegt dat men voor de prijs van een werkruimte het beste even kan bellen.