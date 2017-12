Een vaste ‘chillplek’ voor Hardenbergse jongeren

Bijna dagelijks zijn de drie meiden Kirsten Jans, Maaike Olsman en Ilse Tiggelman in het centrum van Hardenberg te vinden. Maar een vaste plek in de stad om te ‘chillen’ hebben ze niet. De ene keer zitten ze bij de Vecht. De andere keer op bankjes rond het Marktplein. Een vaste plaats zou wel fijner zijn. ,,We krijgen soms klachten van omwonenden en winkeliers”, zegt Ilse (18). ,,Meestal klagen ze over geluidsoverlast. Af en toe krijgen we ook onaardige opmerkingen naar ons hoofd geslingerd van voorbijgangers.”

Dat vinden de drie vervelend. Ze willen niemand tot last zijn maar willen ook graag met vrienden bij elkaar komen. Het centrum is de perfecte plek daarvoor. ,,School en de supermarkt zijn dichtbij,” legt Kirsten (15) uit. ,,Daarnaast is het voor iedereen goed bereikbaar want we wonen niet allemaal in Hardenberg.”

Het jongerencentrum De Toekomst in Baalder biedt een uitkomst. Daar kunnen jongeren bij elkaar komen voor verschillende activiteiten. Maar dat is alleen op de vrijdagavond. ,,We spreken dagelijks met elkaar af maar er is geen vaste plaats waar we elkaar elke dag kunnen zien,” zegt Ilse.

Daarom wordt nu gekeken naar een mogelijkheid voor een goede hangplek waar jongeren altijd bij elkaar kunnen komen. Dat gaan de drie meiden samen met jongerenwerker Kelly van Ginkel van de Stuw doen. ,,We gaan eerst uitzoeken in hoeverre hier draagvlak voor is”, zegt Van Ginkel. ,,De komende maand gaan we met jongeren hierover in gesprek. Daarna kunnen we samen met een wijkagent en de gemeente kijken naar de opties.”

Activiteiten

Daar moet het niet alleen bij blijven. Er wordt ook gekeken naar andere mogelijkheden voor jongeren. Zo werkt de Stuw samen met Hardenberg United. Een stichting die als doel heeft om jongeren die aan de rand van de maatschappij leven nieuwe kansen te geven. Zij willen gezamenlijk activiteiten organiseren voor jongeren in de oude sporthal tegenover Korfbalvereniging Juventa.