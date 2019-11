Eén verdachte op vrije voeten na overval en opsluiten bejaarde Beppie (83) uit De Krim

Een van de drie verdachten van de brute woningoverval op Beppie (83) uit de Krim is voorlopig op vrije voeten. Zijn hechtenis is tijdelijk geschorst vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’. De andere twee verdachten blijven vastzitten.

Dat bleek uit een pro-formazitting in de Zwolse rechtbank. Het gaat om de verdachte Lorenzo T. (20) uit Leeuwarden die vanwege ‘omstandigheden in de persoonlijke levenssfeer’ voorlopig vrij is gekomen. In een eerdere regiezitting ontkende T. daadwerkelijk binnen te zijn geweest op het moment van de overval, waarna Beppie vorig jaar december vijftien uur zat opgesloten in haar eigen meterkast.

Wie sloot Beppie op?

Ook de twee andere verdachten, de 44-jarige Bennie B. uit Coevorden en de 46-jarige Evert B. uit Hoogeveen, ontkennen Beppie in de meterkast te hebben opgesloten en wijzen naar de derde verdachte. Zij blijven vastzitten, besloot de rechtbank.

Het drietal zou gezamenlijk zijn betrokken bij de overval op Beppie. Ze zijn eerder dit jaar opgepakt. Het openbaar ministerie verdenkt hen van poging tot gekwalificeerde doodslag en diefstal van onder meer een zitmaaier en een handtas.

Uit de zitting bleek verder dat Evert B. uit Hoogeveen is bedreigd in de gevangenis in Leeuwarden vanwege de overval en daarom onlangs is overgeplaatst naar de PI in Zwolle.

Aan dood ontsnapt

Vorig jaar december zat Beppie vijftien uur opgesloten in haar eigen meterkast. De vrouw overleefde de overval ternauwernood, bleek tijdens de vorige regiezitting. In haar lichaam zijn door de langdurige opsluiting stoffen aangemaakt die tot haar dood konden leiden.

Daarnaast gingen de overvallers geraffineerd te werk en zijn voor de overal zeker twee voorverkenningen ondernomen. Tijdens de overval had het drietal ook een taser bij zich. Beppie verzette zich ondanks het wapen stevig.

Bivakmuts en taser

,,De één droeg een bivakmuts. De ander zette een soort wapen op mijn hoofd. Ik heb ze geprobeerd de deur uit te trappen. ‘Wegwezen hier’, riep ik. Maar die ene man was zo groot. Ik had eigenlijk niets in te brengen”, vertelde Beppie eerder in een openhartig interview met De Stentor.

De 44-jarige Bennie B. uit Coevorden bekende tijdens de vorige zitting binnen te zijn geweest bij Beppie op de avond van de overval. Hij zou als ‘chauffeur’ hebben geholpen en verklaart daarbij pas later het huis binnen te zijn gegaan. B. zegt in de rechtszaal ‘heel dom te zijn geweest'.

Verzoek om horen getuige

Eén van de andere overvallers zou B. hebben gebeld, nadat de overval uit de hand dreigde te lopen. B. ontkent via zijn advocaat Bart van Elst aanwezig te zijn geweest op het moment dat Beppie in de kast werd opgesloten.

,,Dat heeft hij gewoon niet gedaan. Deze mannen wilden deze oude vrouw helemaal niet overvallen", stelt Van Elst. ,,Door zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden is het uit de hand gelopen.”