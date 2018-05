Een wiskundig pijntje

video BMX'er Niek Kimmann uit Lutten: Fietsen voelt natuurlij­ker dan lopen

5 mei Natuurlijk, de eerste trainingen na het ongeluk van Jelle van Gorkom op de crossbaan op sportcentrum Papendal zat de angst er bij de andere rijders wel even flink in. Ook bij Niek (21) en Justin (19) Kimmann, de BMX-broers uit Lutten. Maar die angst was ook zo weer weg. ,,Wat Jelle is overkomen is een ongeluk, geen fietsongeval.’’