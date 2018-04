Eerder geld voor renovatie Hardenbergse sporthal

De door de vereniging gevormde Stichting Exploitatie De Meet verzorgt het dagelijks beheer en de exploitatie van de Hardenbergse sporthal, die nog steeds gemeentelijk eigendom is. Voor de renovatie stelde de stichting een plan van aanpak op, waarna de gemeente een budget van ruim zes ton reserveerde in de meerjarenbegroting voor 2019 (aanpak installaties en douches) en 2022 (aanpak gevel). Maar de stichting heeft de gemeente verzocht om dit geld al vanaf 2018 en uitgesmeerd over meerdere jaren beschikbaar te stellen, zodat meer zelfwerkzaamheid door leden mogelijk is.

Kleedkamers

De stichting kan zo vrijwilligers en beschikbare aannemers al komende zomer inschakelen, waardoor dit jaar al een deel van de kleedruimten en de gang kunnen worden aangepakt zonder veel overlast voor de gebruikers. Naast Kangeroe maken scholen gebruik van de sporthal voor het gymonderwijs. De resterende werkzaamheden binnen worden in de zomer van 2019 afgerond. In 2020 wil de stichting vervolgens buiten al aan de slag met het verbeteren van de isolatie van de gevel en van de uitstraling van het gebouw, dat in 1971 werd geopend.

Eerder geld

Voor de renovatie van De Meet in 2019 had de raad 363.000 euro beschikbaar gesteld, voor de aanpak van de gevel in 2022 een extra budget van 245.000 euro. De stichting heeft gevraagd of dit totale bedrag van 608.000 euro de komende jaren versneld overgemaakt kan worden: in 2018 175.000, in 2019 188.000 en in 2020 245.000 euro.

Financiering

Hoewel de financiering van het plan van aanpak nog niet helemaal sluitend is en de gemeente daarover nog verder wil praten met de stichting, wil het Hardenbergse college van B en W de voortgang van de vervroegde plannen niet 'onnodig vertragen'. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het voorstel om het budget voor 2018 alvast beschikbaar te stellen, en in een later stadium met de stichting om tafel te gaan om de plannen beter af te stemmen op het totaal beschikbare budget.

Exploitatie