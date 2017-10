Eerst derde dieseltrein, dan elektrificatie Vechtdal-spoor

De trein wordt bij uitval van de andere twee als vervangend voertuig ingezet om de reizigers op tijd van Twente naar het Vechtdal te brengen. De derde trein wordt gebruikt als lapmiddel, uitgangspunt blijft het spoor te elektrificeren. De huidige rituitval op het traject blijft ondanks dat de provincie verbetering ziet nog altijd een punt van zorg.

Allerlei kuren

Lastig is daarbij dat als een trein uitvalt er geen vervangend exemplaar voorhanden is. Met een derde dieseltrein moet een alternatief geboden worden. Maar van die oplossing krijgt de reizigersvereniging Alma (Almelo-Mariënberg) het bepaald niet warm. ,,Dat is een trein uit Limburg, die daar ook allerlei kuren vertoond", heeft secretaris Arie Willigenburg zich laten informeren. ,,Het zijn toch allemaal lapmiddelen. Wij willen wat beters, wij willen elektrificatie."

Geldverspilling

Dat voornemen heeft de provincie ook, waarbij er op het moment een onderzoek loopt naar de kosten en opbrengsten van een dergelijke ombouw. De vrees die Alma en de provinciale fractie van ChristenUnie hebben - de partij stelde er vragen over - is dat de komst van een extra dieseltrein op termijn elektrificatie in de weg gaat staan. Immers, als een peperduur treintoestel wordt aangeschaft is het geldverspilling om die na een aantal jaar weer aan de kant te schuiven. Maar de vrees dat van afstel uitstel komt is ongegrond, meldt een provinciewoordvoerder. ,,Het gaat niet om de aanschaf van nieuw dieseltreinmaterieel. Nieuw materiaal kan qua gebruiksduur een belemmering vormen."

Tijdelijke oplossing