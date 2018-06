Eerste funderingspalen ziekenhuis Hardenberg zijn de grond in

update Twee autokra­kers in Hardenberg betrapt, maar gestolen laptop spoorloos

13:39 Aan de Burgemeester Bramerstraat in Hardenberg zijn vanmorgen vroeg twee mannen aangehouden. Het duo werd rond half vijf na een melding op heterdaad betrapt bij een auto-inbraak, waarbij een laptop was gestolen. In omringende straten zijn ook auto's opengebroken.