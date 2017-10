Eerste lange stremming N34 is voorbij

De eerste fase van de werkzaamheden aan de N34, tussen de N343 en het kruispunt J.C. Kellerlaan, is succesvol afgerond. Na achttien dagen is het kruispunt donderdag om 15.00 uur weer opengegaan voor het verkeer. Dat is een dag eerder dan gepland. In de loop van dit en komend jaar, volgen nog twee langdurige afsluitingen in het kader van dit project.

Collendoorn

Voor het werk is vooral materiaal gebruikt uit het gebied zelf. In totaal is er 10.000 kuub zand (ruim 450 vrachtwagens) gebruikt om de nieuwe toe- en afrit en de J.C. Kellerlaan op te hogen. Het zand is gewonnen uit afgravingen bij de Willemsdijk, Boshoek en het gebied bij het kruispunt. Ook het verwijderde asfalt (240 vrachtwagens) is in de directe omgeving opgeslagen in depot. Dit wordt in een volgende fase van het project opnieuw gebruikt als fundering. Het hergebruik van materialen op de locatie zelf is duurzaam en zorgt voor een forse afname van vrachtverkeer in de omgeving.