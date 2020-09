Eerste patiënten verhuizen naar nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum Hardenberg

Het Röpcke Zweers-ziekenhuis in Hardenberg is vanochtend vroeg begonnen met het verhuizen van de eerste patiënten naar het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum. In totaal tachtig patiënten gaan vandaag over.

De allereerste patiënt die in het nieuwe medisch centrum werd opgenomen is mevrouw Waligora met haar pasgeboren baby Antoni. De Poolse patiënt werd in haar bed met in haar kielzog haar man en haar kindje onder begeleiding van verpleegkundigen naar haar nieuwe kamer gerold. Onder applaus van (zorg)personeel heette Saxenburgh-bestuurder Wouter van der Kam de eerste patiënt welkom in het nieuwe ziekenhuis.

Vandaag gaan tachtig patiënten in een welhaast militaire operatie over naar het nieuwe ziekenhuis. Telkens om de drie minuten vertrekt er een patiënt onder begeleiding van verzorgend personeel. De verplaatsing gaat via een bestaande ziekenhuisgang die in verbinding staat met de ontvangsthal van het nieuwe regionale ziekenhuis. Het medisch centrum is pal naast het oude gebouwd.

Corona

De verhuizing van de patiënten is het slotstuk van een driedaagse verhuizing, die de afgelopen maanden tot in detail is voorbereid om zo de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen en de veiligheid van de patiënten te kunnen garanderen. De verhuizing is extra gecompliceerd, omdat de coronamaatregelen in acht moeten worden genomen. Teams kruisen elkaar bijvoorbeeld niet.

De verhuizing stond aanvankelijk al voor het voorjaar gepland, maar kon toen vanwege de corona-uitbraak niet doorgaan. Bestuurder Van der Kam is blij dat de verhuisdozen nu wél ingepakt konden worden. Het had wat hem betreft ook niet langer hoeven duren. ,,Je zit toch met twee gebouwen die je moet verwarmen. Die dubbele kosten, dat kon niet lang zo doorgaan.’’