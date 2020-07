Eerste sleutel Knarrenhof Hardenberg voor kartrekker Jan van der Kamp

Van der Kamp - hij nam twee jaar geleden afscheid - was nog volop actief als bode toen er in het Hardenbergse gemeentehuis al gesproken werd over plannen voor een Knarrenhof. ,,In 2013 al. Toen was een perceel grond naast het gemeentehuis in beeld, maar daar was slechts plek voor een handvol woningen, dus dat werd te duur. Toenmalig wethouder Prinsse wees de Stichting Knarrenhof Nederland erop dat de Jan Ligthartschool in 2018 gesloopt zou worden. Daar hebben wij ons toen als eersten voor ingeschreven. Het was het wachten echt waard, dubbel en dwars’’, blikt de 68-jarige Hardenberger terug.