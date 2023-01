Eigenaar Hoogeveense supermarkt opgepakt in moordzaak

Het gaat om een 46-jarige man uit de gemeente Twenterand. Volgens RTV Oost woont om de supermarkt-eigenaar in Den Ham. Bij die zender vertelde de opgepakte man eerder dat hij een goede vriend was van het slachtoffer. Hij vertelde zijn verhaal nadat zijn supermarkt in Hoogeveen in oktober werd doorzocht. De politie doorzocht toen ook een woning in Hoogeveen. Waarom daar huiszoeking werd gedaan en wat dat heeft opgeleverd is niet duidelijk.