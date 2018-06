Eigenaren schuur waar drugslab werd gevonden: ‘Wij wisten van niets'

Villa

De vrouw van A. (30) is gewoon thuis. Aan Elimmerweg, net buiten het dorp Schuinesloot (gemeente Hardenberg), bewoont ze met man en kinderen een moderne ruime woning. Daarachter staat hun paardenbedrijf. In één van de schuren werd het drugslab ontdekt. Ze wil haar kant van het verhaal best vertellen. De echtgenote stelt juist ‘dubbel voorzichtig’ te zijn geweest met nieuwe huurders, vanwege de hennepplantage die hier vorig jaar nog in dezelfde schuur is opgerold. ,,En de burgemeester veroordeelt ons al helemaal terwijl er nog niet eens onderzoek is gedaan. Daar ben ik ook heel boos over.”