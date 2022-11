Eigenwijze emoe zet dorp Lutten op zijn kop: 'We kunnen hem niet in de dierenambulance zetten want dan verbouwt hij de boel’

In Lutten houdt een emoe de plaatselijke dierenambulance en de politie aardig bezig. Het dier loopt al een paar dagen in de omgeving rond, maar laat zich niet vangen. De politie vraagt volgens een woordvoerster van de dierenambulance een dierenarts om het dier op afstand te verdoven.

De emoe loopt in de buurt van Lutten door de velden en is voor het laatst in een weiland aan de Semmelinksdijk gezien. Op donderdag kwamen de eerste meldingen al binnen bij handhaving in Hardenberg.

Navraag bij het nabijgelegen vogelpark- en pluimveepark de Lorkeerhoeve leert dat het dier in ieder geval niet van hen is. ,,Ik ben een aantal keer gebeld door de politie en de dierenambulance, maar al mijn vogels zitten nog binnen, We hebben ook hekken van drie meter hoog, dus daar komen ze niet zomaar overheen. Ik hoef ze ook nooit te vangen, want die van mij zijn tam. Misschien heeft iemand hem in een schuur gehouden.”

Gevaarlijk

Een woordvoerster van de Dierenambulance zegt al dagen bezig te zijn met het dier. Ze snapt niet dat de eigenaar zich nog niet heeft gemeld: ,, Hij loopt namelijk overal volop rond, voornamelijk in de omgeving van Lutten. Het doel is dat hij zo snel mogelijk gevangen wordt, want volgens de politie loopt hij ook op de openbare weg en dat is gevaarlijk.”

Een ander nijpend probleem is volgens de vrijwilliger dat het dier nu geen voedsel kan vinden. De politie zijn nu aan het kijken of we de emoe kunnen laten verdoven door een dierenarts, zodat hij gevangen kan worden. Als je er op af wil stappen zijn ze zó weg, dus je kunt er niet naartoe rennen. Een emoe is niet aggressief, maar ze zijn wel vreselijk sterk. We kunnen hem niet in de dierenambulance zetten omdat hij de hele dierenambulance dan kan verbouwen. Als hij eenmaal verdoofd is, lukt dat wel.”

De politie bevestigt dat er alles aan gedaan wordt om het dier zo snel mogelijk te vangen, maar kan er geen details over geven.