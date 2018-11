Eis: 10 jaar cel en tbs voor moord op beste vriend in Holtheme

Voor moord op zijn beste vriend in Holtheme (gemeente Hardenberg) heeft Daniël de V. voor de rechtbank in Zwolle tien jaar cel en tbs met dwangverpleging horen eisen. Hij bekende de 28-jarige Ahmed Alkanany uit Coevorden te hebben doodgeschoten op een afgelegen plekje in het buurtschap. De V. zou worden afgeperst door het slachtoffer en in grote angst hebben verkeerd.

Veel wil De V.(29) in de rechtszaal niet loslaten over de achtergrond, om de nagedachtenis van zijn vriend voor de nabestaanden niet te bezoedelen. ‘Al geeft u me tien of twintig jaar, ik ga niet in hoger beroep’ zegt de verdachte, die verteerd wordt door spijt.

Als broers

Ze waren als broers voor elkaar, ‘meer dan dat’, zegt De V. Hij werd wegens moeilijkheden in het eigen gezin op zijn vijftiende opgevangen bij zijn vriend. ‘We hebben ons huis en onze tafel voor hem opengesteld’, zegt de stiefvader van het slachtoffer. De laatste twee jaar bekoelde de innige vriendschap. De V., die tot zijn aanhouding in een stacaravan in Holsloot (Drenthe) woonde, had geld geleend van zijn vriend, maar na afbetalen van die schuld vroeg Alkanany steeds meer, zo is het verhaal.

Duizend euro

De bewuste dag, 4 maart dit jaar, moest de verdachte voor zes uur ’s avonds duizend euro betalen. Met drugsverkoop wist hij driehonderd euro te scoren. Hij was doodsbang en in paniek. ‘Het was hij of ik’, verklaarde hij eerder in politieverhoren. De officier van justitie gaat uit van een vooropgezet plan. De V. heeft op internet gezocht of de munitie die hij voor zijn pistool had gekregen (nota bene van dezelfde vriend) geen losse flodders waren, heeft Alkanany naar een plek gedirigeerd met het verhaal dat hij een lekke band had, en het pistool dat altijd in zijn auto lag in zijn jas verstopt.

Vier schoten

‘Ik hoopte dat hij zou bijdraaien, dat was eerder ook gebeurd. Toen hij dreigend op me af kwam heb ik vier keer geschoten.’ Nadat het slachtoffer gevallen was heeft De V. hem een zogenaamd kopschot gegeven, dat het slachtoffer fataal is geworden. Daarna reed hij direct naar het politiebureau om zichzelf aan te geven. Toen daar niet direct open werd gedaan schoot hij op de deur. Hij was volkomen in paniek en wilde dat de politie hem zou doodschieten.

Stoornis

‘Niemand in de omgeving van Ahmed geloofde dat De V. het had gedaan, dat leidde tot veel speculaties, ook bij de nabestaanden’ zeggen zowel de aanklager als de advocaat. Toch is dat de enige mogelijkheid. Gedragsdeskundigen hebben vastgesteld dat de verdachte door trauma’s in zijn jeugd een stoornis heeft opgelopen, waardoor hij hechtingsproblemen heeft en obsessief is in relaties, die hij moeilijk kan loslaten. De aanklager heeft in zijn eis rekening gehouden met verminderde toerekeningsvatbaarheid.