Eis: 42 maanden cel voor mes in rug na ruzie over loon kippenslachterij in Gramsbergen

Spanning en blijdschap op eerste dag basis­school de MarsWeijde in Hardenberg

13:45 De basisscholen in het land startten vanochtend weer na twee maanden ‘corona-lockdown’ in het primair onderwijs. Kinderen, ouders en leerkrachten hadden er duidelijk weer zin in om elkaar te zien en de lessen te starten. Zo ook op basisschool De MarsWeijde in Hardenberg.