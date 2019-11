Eis: Jaar cel voor gesleep met stinkende tonnen Iers afval in Hardenberg

Tegen twee ondernemers uit Emmen en Heeten is vandaag een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, voor grootschalige fraude. In 2015 werden tonnen huishoudelijk afval vanuit Ierland in Hardenberg opgeslagen. De stinkende afvalberg wekte al snel de interesse van de autoriteiten.

Eind 2014 sturen Jozef W. (44) en de 56-jarige Eef W. elkaar juichende berichten. Een fantastisch contract met het Ierse Loadwise zou ze ‘grote auto’s en een fors jaarsalaris’ opleveren, zei de officier van justitie. Emmenaar W. tekende in Ierland een 5-jarig contract om in totaal 25.000 ton huishoudelijk afval in Nederland te verwerken. Het contract zou ze 1 miljoen euro opleveren. De Emmenaar had met zijn nog jonge bedrijf Thedos BV grootse plannen, maar hij tekende namens het afvalverwerkingsbedrijf van kompaan W. uit Heeten. Dat bedrijf had een afvalverwerkingsinstallatie die de Ieren niet hebben.

Lees ook Ondernemer schikt met inspectie over dumping afval in Hardenberg Lees meer

Verwerking afval

In Heeten, maar ook bij de veel grotere Van Gansewinkel, zou het Ierse afval gesorteerd en tot grondstoffen verwerkt worden. ,,Het blijkt een krakkemikkig gesloten deal die verkeerd afloopt’', vatte de officier van justitie het verloop samen. Want eenmaal door de sorteerder gehaald, blijkt men in Heeten niets te kunnen met het afval. Maar de zeecontainers blijven vanuit Ierland aankomen in de haven van Rotterdam.

Jozef W. had intussen al een terrein aan de Handelsstraat in Hardenberg gehuurd. Vanaf eind mei besluit hij tientallen vrachtwagens vol afval naar dat terrein te sturen. Maar de berg van 900 balen afval begint al snel te stinken in de warme najaarszon, wat tot veel klachten leidt.

Verbranding

Uiteindelijk wordt het afval op last van de autoriteiten afgevoerd en bij AEB in Amsterdam verbrand. De rekening van meer dan een ton gaat naar Thedos BV, dat al snel failliet gaat. Volgens het OM deden de ondernemers onvoldoende onderzoek naar de samenstelling van de afvalstoffen. Jozef W. zegt dat er een proef is gedraaid in Heeten, maar dat was vermoedelijk al nadat de stroom afval vanuit Ierland op gang was gebracht. Het was de Heetenaar die vervalste vervoersdocumenten ondertekende, stelt het OM. En dat maakt de heren beide verantwoordelijk voor deze fraude, aldus de officier van justitie.

Volgens advocaat Ernst Eujen stond zijn cliënt Jozef W. met de rug tegen de muur toen de gemeente Hardenberg hem sommeerde de balen weg te halen. Het verwerkingsbedrijf in Heeten weigerde de balen terug te nemen. Eef W. zegt dat Jozef een contract ondertekende op naam van zijn bedrijf, maar wel zonder zijn medeweten.

Het vonnis volgt op 25 november.

--

www.michielsatink.nl

Journalist en tekstschrijver

michielsatink@gmail.com

06-22614337

Postadres:

Almelose Kanaal 77

8012 BX Zwolle