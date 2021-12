El en Hans verhuisden naar Hardenberg, maar moeten voor griepprik terug naar Den Haag

Hans en El van der Pijl knipperden vol verbazing met de ogen, toen ze zich in februari van dit jaar met de auto vastreden op een grote berg sneeuw in de straat. Ineens verzamelden zich allerlei nieuwe buren om hen heen. ,,Met sneeuwschep in de hand, waarna we samen de auto weer vrij hebben gemaakt.” De verwondering was een paar dagen later ogenschijnlijk nog groter. ,,Lag ineens de brievenbus vol met welkomstkaarten. Zo leuk, dat hadden we nooit verwacht en nog nooit meegemaakt.”