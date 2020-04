Elektrospecialist Johan Heijink uit Gramsbergen is terug uit Peru, maar stapt zo weer in het vliegtuig: ‘Dat durf ik wel’

Corona doorkruist evaluatie vijf jaar azc Hardenberg, nu besluit in najaar

8 april Door de strenge maatregelen die nodig zijn om de opmars van het coronavirus te blokkeren, wordt het de komende maanden lastiger te beoordelen of het asielzoekerscentrum in Hardenberg nog eens vijf jaar langer open kan blijven. De evaluatie is nodig zodat de gemeenteraad komend najaar een weloverwogen besluit kan nemen over het verlengen of beëindigen van de opvang van asielzoekers in het Hardenbergse azc.