'Elke tijgermug in ons land is er één te veel'

videoHet gaat goed met de strijd tegen de tijgermug. Werden er enkelen jaren geleden nog honderden exotische muggen in speciale vallen gevonden, nu zijn het er hooguit vijftien. Toch zijn er zorgen: ,,Elke tijgermug die gevonden wordt, zoals in Aalten en Lelystad, is er één te veel”, zegt Wilfred Reinhold van Platform Stop Invasieve Exoten.

Bandenbedrijven bleken in het verleden vaak de bron als er weer eens een tijgermug in ons land werd gevonden. In Hardenberg, Emmeloord en Lelystad doken deze zoemende beestjes de afgelopen jaren op. Deze bedrijven importeren banden uit gebieden waar tijgermuggen leven, meestal Zuid-Europa of Azië. In de banden blijft een klein beetje water staan en zo worden de muggeneitjes naar deze contreien vervoerd.

Ziekten

De tijgermug is gevaarlijk, omdat het ziekten zoals knokkelkoorts over kan brengen. Dit jaar zijn er meldingen in onder andere Lelystad, Aalten, Assen en Weert geweest. In Lelystad werd naast de tijgermug, in mei ook de Aziatische bosmug gevonden.

Nemen vakantiegangers ze ook mee in hun auto’s en caravans? ,,Heel incidenteel kan dat wel gebeuren, maar de kans dat ze vanuit Italië tot in Nederland in een wagen blijven zitten is extreem klein. Water in geïmporteerde banden en speciale bamboeplanten die worden ingevoerd vormen de hoofdoorzaak”, zegt Reinhold van Platform Stop Invasieve Exoten.

Muggenvallen

Alle bandenbedrijven hebben daarom speciale muggenvallen. Die worden eens in de twee weken door de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geïnspecteerd. In 2009 werden in de vallen zo’n 450 tijgermuggen gevonden, nu nog 15 per jaar, zegt de bedrijfstakorganisatie van de bandenbranche VACO. De belangrijkste reden van die afname zijn de afspraken die de branche in 2013 maakte met het ministerie. Zo mogen banden alleen nog droog opgeslagen worden.

Bij bandenbedrijf Kargro in Emmeloord zijn ze nu helemaal ‘tijgermugvrij’, nadat in 2015 nog wel zo’n mug werd gevonden. ,,Onze maatregelen werken”, constateert directeur Jan Driessen. ,,We spuiten een speciale vloeistof om muggen te doden en we slaan de banden droog op.” Ook bij Heuver in Hardenberg en Robeo in Lelystad is al een tijd geen exotisch beestje meer gevonden. ,,Dat is goed nieuws”, erkent Eric Kersting van Robeo. ,,Voor de rest laten wij deze strijd volledig over aan de NVWA.”

Quote Er zouden helemaal geen tijgermuggen meer gevonden mogen worden. Wilfred Reinhold

Het Platform Stop Invasieve Exoten is niet tevreden. ,,Er zouden helemaal geen tijgermuggen meer gevonden mogen worden”, stelt Reinhold. ,,De risico’s van dit diertje worden onderschat. Misschien is er geen acuut gevaar, maar op langere termijn wel. Als ze zich hier eenmaal vestigen, doe je er niets meer aan. En ze brengen echt ziekten over. In Italië werden in 2007 honderden mensen ziek toen een tijgermug een virus verspreidde.”

Rechtszaak

Het platform voert een rechtszaak om het ministerie te dwingen in actie te komen tegen bedrijven waar toch exotische muggen worden gevonden. ,,Die krijgen nu helemaal geen straf. Geen boete, niets. De overheid gaat de mug voor ze bestrijden, zelf kunnen ze achterover leunen.”

Ook wil Reinhold dat alle vindplaatsen van dit gevaarlijke diertje openbaar worden gemaakt. ,,Nu wordt meestal alleen een gemeente genoemd. Maar je moet de bron weten. Dan kunnen omwonenden ook beter opletten.” Een tijgermug is volgens Reinhold wel te onderscheiden van een gewone mug. ,,Ze zijn kleiner, heel zwart en met witte strepen.” Hij verwacht pas over enkele weken uitspraak in de rechtszaak tegen het ministerie. Waar de muggen in Aalten en Lelystad vandaan zijn gekomen, is nog onduidelijk. Volgens Reinhold wordt wel vaker nooit een bron gevonden. ,,Beter onderzoek is daarom nodig”, stelt hij.

Gif

De NVWA bestrijdt de exotische mug door vergif in potentiële broedplaatsen te leggen. Dat gif is ongevaarlijk voor mensen en huisdieren. De organisatie erkent dat het aantal gevonden tijgermuggen afneemt. Dat alleen namen van gemeenten worden genoemd, is volgens een NVWA-zegsvrouw te kort door de bocht. ,,We sturen omwonenden van getroffen bedrijven altijd een brief."