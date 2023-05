Emmen zet met overwinning op NAC eerste stap richting lijfsbehoud

indebuurt.nl Gasten die uitgeschol­den worden: hier in Zwolle was het even de normaalste zaak van de wereld [VIDEO]

“We hebben een vegetariër in het restaurant. Dus wij zeggen even met z’n allen: drie, twee, een, f*ck you vegetariër!”, schreeuwt de bediende. Normaal misschien geen fijne restaurantervaring, maar bij Het Vliegende Paard in Zwolle was het 30 mei de normaalste zaak van de wereld. Tijdens Karen’s Café waren gasten getuigen van personeel dat gastvrijheid ab-so-luut niet hoog in het vaandel heeft staan.