En wéér schiet een caravan los: vroegtijdig einde vakantie in Mariënberg

Een van de eerste dingen die een caravandealer zijn klanten leert is te controleren of de bevestiging van de caravan aan de kogel achter de auto beveiligd is. Geen wonder, want in sommige gevallen wordt er duizend kilo of meer meegetrokken aan een metalen bol van slechts een tiental centimeters. Of vanmorgen de juiste bevestiging van de caravan de oorzaak van het ongeluk ook de reden was dat de vakantiewagen er vandoor ging of dat het met een ander euvel te maken had is niet duidelijk. Het gezin wilde niet reageren na de tegenslag die het te verwerken kreeg.