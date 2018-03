Er valt meer te kiezen in Hardenberg

Waarom twee extra raadsleden?

Die twee extra zetels heeft de gemeenteraad van Hardenberg te danken aan het gestaag groeiende inwonertal. Hardenberg telt sinds anderhalf jaar ruim 60.000 inwoners. Gemeenten met een inwonertal tussen de zestig- en zeventigduizend inwoners hebben recht op 33 zetels.

Om precies te zijn is volgens artikel 8 van de Gemeentewet het aantal raadsleden afhankelijk van het inwonertal op 1 januari van het jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Op 1 januari 2017 telde Hardenberg 60.211 inwoners, begin 2013 in de aanloop naar de verkiezingen van 2014 waren dat er nog 59.585.

Hoeveel partijen zijn in de race voor het pluche?

Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen dit jaar negen partijen mee. Dat is er één meer dan vier jaar geleden. In 2014 deden CDA, ChristenUnie, PvdA, OpKoers.nu, VVD, D66, GroenLinks en Liberaal Hardenberg nog mee. Twee jaar later stapte het enige LH-raadslid, Petra Baarslag, over naar de VVD-fractie. De lokale liberalen vormen sindsdien weer één partij.

Nieuw bij deze verkiezingen zijn 50Plus en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Lijsttrekker voor de 'seniorenpartij' is Gijs Schuurman, die vier jaar eerder nog tweede op de kandidatenlijst van Liberaal Hardenberg stond. Bert Hutten uit De Krim voert het dozijn mannen op de SGP-lijst aan.

Hoe groot is de kans dat 50Plus en SGP in de Hardenbergse raad komen?

Dat is moeilijk te zeggen. Bij de vorige verkiezingen haalde Gijs Schuurman 45 van de 939 stemmen voor 'zijn' partij binnen, maar dat was dus als nummer twee voor Liberaal Hardenberg. 50Plus kreeg bij de (landelijke) verkiezingen voor de Tweede Kamer wel steeds meer steun in Hardenberg. In 2012 bleef de teller steken op 498 stemmen, in 2017 steeg het aantal 'met stip' naar 1.165.

SGP-lijsttrekker Hutten rekent op één raadszetel en hoopt stilletjes op twee, zo vertelde hij bij zijn aantreden. De SGP verzamelde bij de Kamerverkiezingen in 2012 648 stemmen in Hardenberg, in 2017 groeide dat naar 755. Maar het vertalen van uitslagen van recente Tweede Kamerverkiezingen in een prognose voor komende gemeenteraadsverkiezingen is net zo lastig als het vergelijken van appels met peren.

Zijn alle 29 Hardenbergse kernen van de partij op de kandidatenlijsten?

Nee, de teller blijft steken op 20 kernen. De kleinere kernen Anerveen, Anevelde, Brucht, Bruchterveld, Diffelen, Holtheme, Hoogenweg, Loozen en Venebrugge ontbreken.

En hoe zit het met het aantal vrouwelijke kandidaten?