Erika start met instructeursopleiding western rijden: ‘We moeten af van dat rodeo-imago’

Juist het rodeo-imago ergert haar, vertelt Zengerink. De 45-jarige ruiter start in maart met het geven van de instructeursopleiding. Want er is een tekort aan goede trainers, vertelt ze. ,,Ik wil mensen leren om paardrijles te geven, maar dan wel western-les. Dat is anders dan het Engelse paardrijden, wat je normaal gesproken ziet. Ik wil het niveau van westernrijders omhoog krijgen. Dat is nodig als we nieuwe aanwas willen.’’ De training voor instructeurs komt oorspronkelijk uit Duitsland, waar ze zelf de opleiding ook afgerond heeft. Dankzij Zengerink is de beroepsopleiding nu voor het eerst in Nederland. Maar dat ging niet zomaar, vertelt Zengerink. ,,Ik ben al twee jaar bezig met de voorbereidingen. Al het lesmateriaal en alle boeken zijn in het Duits geschreven, ik moet alles vertalen. Ook moest ik uitzoeken of ik dit wel mocht doen, in Nederland. Daarnaast moest ik examinatoren regelen, noem maar op. Maar het is gelukt. ’’