Erkenning voor oud-soldaat in Hardenberg met Srebrenica-trauma: ‘Mladić gaf aan dat hij onze koppen eraf wilde snijden’

Vechtdal beleeft ‘rustige jaarwisse­ling’, maar in De Krim pas na een ‘goed gesprek’

De jaarwisseling in de drie Vechtdalgemeenten is relatief rustig verlopen. Maar daar was in De Krim eerst wel een ‘goed gesprek’ voor nodig met ouders van een groep tieners die de afgelopen maanden voor overlast zorgde. Op de ochtend van oudejaarsdag sprak burgemeester Maarten Offinga in het Hardenbergse gemeentehuis uitvoerig met Krimse ouders, om escalatie te voorkomen.

2 januari