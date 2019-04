Ernstig ongeval op N34, weg in beide richtingen afgesloten

‘Onbekende’ Chilion Snoek uit Balkbrug (Forum) voor het niet-Twent­se geluid in Provincia­le Staten

6 april Chilion Snoek is de derde man in de nieuwe fractie van Forum voor Democratie in de Provinciale Staten van Overijssel. De 29-jarige Balkbrugger stond vijfde op de kieslijst en belandt na de forse winst van FvD (van nul naar zes zetels) op het pluche in het provinciehuis in Zwolle. Snoek trok veel voorkeursstemmen uit het Vechtdal en omgeving. Wie is deze nieuwkomer en wat gaat hij voor de provincie betekenen?