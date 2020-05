Erop of eronder voor de slachtoffers van het kanaaldrama: dit zijn de scenario’s

Ze kijken er reikhalzend naar uit. De mensen die al maanden of zelfs jaren in een onleefbaar huis wonen. Met scheuren en kieren waar de wind doorheen trekt, waar de kopjes in de kast rammelen als er een vrachtwagen langsrijdt of een groot schip door het kanaal voor hun huizen vaart. Waar de gevel met palen is gestut om te voorkomen dat het huis instort. En waar het bed op klossen staat, zodat je ’s nachts in ieder geval niet merkt dat de vloer door verzakking van het huis afloopt.