Erop of eronder voor Hardenbergse Krasse Knarrenhof

Volgens Peter Prak van de landelijke Stichting Knarrenhof is er serieuze interesse nodig van een stuk of 30 mensen om het plan levensvatbaar te maken. ,,De Hof van Hardenberg, zoals we het project voor 13 woningen hebben genoemd, is bedoeld voor mensen die levensloopbestendig en volgens goed 'noaberschap' willen wonen. Als er niet genoeg interesse is, gaat het hele project niet door."

10 gegadigden

Zwolle

In het eerste Knarrenhof in Nederland in Zwolle dat momenteel gebouwd wordt, hadden zich voor 48 woningen 270 mensen ingeschreven, dus die waren allemaal binnen no time verkocht. Zwolle is een andere markt dan Hardenberg. In Hardenberg zitten de mensen wat anders in elkaar. Daar is het belangrijk dat het zo concreet mogelijk is. We hebben een tekening ver uitgewerkt hoe het zou kunnen worden. Dat willen we ook in overleg met de buurt doen. Noaberschap betekent ook dat omwonenden erbij betrokken worden."