Ervencoach helpt én waarschuwt agrariërs die het water aan de lippen staat

Om over dat laatste maar direct te beginnen: de georganiseerde drugscriminaliteit rukt op op het Overijsselse platteland. Ervencoach Hendry van Ittersum zegt dat het dichterbij is dan je denkt. Hij kent een voorbeeld in de gemeente Hof van Twente en recent nog hoorde hij een verhaal van een boer die in Twenterand was benaderd door iemand die hem exorbitant hoge bedragen bood voor de huur van een schuur. ,,Gelukkig was deze man zo verstandig hier niet op in te gaan’’, zucht Van Ittersum. ,,Want laat je je eenmaal in met dit soort types, dan kom je er nooit meer vanaf.’’