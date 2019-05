Esra won vorig jaar de miss-verkiezing: ‘Ik heb het misschien een beetje onderschat’

Hoe is dat nou, een jaar als Miss?

,,Het was een mooi en bijzonder. Toen ik Miss Teen of Overijssel won, ging ik het Nederlandse traject in voor de landelijke missverkiezing. Dat waren dus veel trainingsdagen en veel uitjes. Ik ben bijvoorbeeld ook week naar Frankrijk en Limburg geweest, samen met alle andere missen van alle provincies. Uiteindelijk kom je in de finale, waar alle missen tegen elkaar strijden. Ik werd uiteindelijk derde. Zodra dat klaar is, ben ik begonnen met het klaarstomen van de toekomstige missen. Helpen met catwalk-trainingen en fotoshoots. Daarna zat ik in de jury van de nieuwe verkiezing, en daar heb ik mijn 'final walk’ gelopen en het kroontje overgegeven.’’