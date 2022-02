Eten en drinken voor Voedselbank bij Hessenwegkerk

Het is lekker druk deze vrijdagochtend, op de parkeerplaats achter het godshuis. Oud papier wordt opgestapeld in de containers en de kraam ernaast blijft ook niet onberoerd. Gezinus Grendelman en legt de pakken rijst, spaghetti, lang houdbare melk, hagelslag en een pot jam neer. Een vrouw uit Baalderveld brengt papier, maar wist niets van deze actie. Maar in december werd bij hen in de straat al een inzamelingsactie gedaan voor de Voedselbank. Annet Schuldink heeft wel voedsel bij zich. ,,Ik wist het. Het stond vermeld in ons kerkblaadje en mijn man is hier vrijwilliger”, legt ze uit terwijl ze de kratten bijvult. Geert Steenbergen doet hetzelfde, een tasje laat hij achter. ,,Het is een goede actie voor mensen die het nodig hebben. Geen idee wat er allemaal in het tasje zit, mijn vrouw heeft het samengesteld.” Ook over de wekelijkse inzameling van oud papier bij deze kerk is hij lovend. Het gaat naar allerlei doelen, zoals de hospice Huis aan de Vecht in Hardenberg en The home of Hope and Dreams; hulp aan kinderen in Uganda. ,,En het inzamelen van oud papier geeft een saamhorigheid, het heeft ook een maatschappelijke sociale controle. Het is hier buiten gewoon gezellig. Men mag niet meer in de kerk, maar wel hier samenkomen”, vertelt hij.