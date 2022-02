‘Europadorp’ in beeld en geluid in theater De Voorveghter in Hardenberg

Het is exact 20 jaar geleden dat er onder een grote feesttent met lange tafels en bier en fris, op een boerenerf midden op de Duits-Nederlandse grens een bijzonder tafereel plaatsvond. Burgemeesters van twee grensgemeenten tekenden het intentiebesluit om een gloednieuw dorp te ontwikkelen exact op de grens. Een dorp dat niet gebonden is aan één nationaliteit.

Idealisme

In de voorstelling wordt gekeken wat er 20 jaar later nog over is van de euforie en het idealisme van dat moment. Als Duitser in Nederland raakte Neumann gefascineerd door het idee van een gemeenschappelijk dorp. Hij herkende zichzelf in de euforie rondom de Europese eenwording en ging met zijn team op onderzoek uit.