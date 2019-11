Evenementenhal Hardenberg gaat afval beter scheiden en drukwerk vervangen door digitale info

Verpleeg­kun­di­ge Johanneke (25) uit Hardenberg in landelijke campagne om de zorg te promoten: ‘Is veel positief’

13:00 De Hardenbergse Johanneke Woertink (25) is de komende weken op landelijke televisie te zien in reclames van ‘Ik Zorg’. Zelf werkt de leerling-verpleegkundige bij zorgorganisatie Carinova in Staphorst en ze hoopt meer mensen enthousiast te maken om te gaan werken in de zorg.