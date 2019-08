Evenementenhal Hardenberg haalt twee grote muziekfestivals binnen: Urban Rebels en Super Fout

Zoektocht

Evenementenhal Hardenberg is trots dat festivalorganisator Midek specifiek voor hun accommodatie heeft gekozen in de zoektocht naar een geschikte locatie in Noord- en Oost-Nederland. ,,Deze locatie is uitermate geschikt voor het organiseren van grootschalige evenementen, kijk bijvoorbeeld naar Pump up the 90’s en Muziekfeest Het Goede Leven’’, laat Micha Dekkers namens Midek, de organisator van Urban Rebels en Super Fout in een persbericht van Evenementenhal Hardenberg optekenen.