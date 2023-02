Evita begon online, maar heeft nu ook stellingen vol sportkleding bij Prins Sport in Hardenberg

Blessure Ryan Thomas lijkt mee te vallen: ‘Beetje te veel geweest laatste weken’

Ryan Thomas moest maandagavond tegen Jong Ajax (0-0) al na twintig minuten gewisseld worden. De middenvelder van PEC Zwolle had last van zijn hamstring, maar de blessure lijkt mee te vallen. ,,Het is niet zo slecht als we eerst dachten.”

