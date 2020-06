Expedition Outdoor pakt camping de Zwiese erbij

Expedition Outdoor in Loozen, gemeente Hardenberg, neemt de camping over van buurman Landgoed de Zwiese, het horeca-en zorgbedrijf dat in december de deuren sloot. Het betreft vooralsnog een proefjaar, zegt uitbater Jolke de Vries. ,,Het stond daar maar leeg, we zagen het verpieteren.”

Het recreatiebedrijf heeft hierover overeenstemming bereikt met de Baalderborg Groep, eigenaar van de Zwiese, het landgoed waar mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding konden volgen. Dit kwam december vorig jaar tot een eind, omdat het niet langer rendabel bleek.

Stil

Sindsdien is het stil op de Zwiese, dat tegen Expedition Outdoor aanligt. Dit bedrijf, aanbieder van groepsactiviteiten in de buitenlucht, heeft sinds maart veel te duchten van de coronamaatregelen. ,,Het zal nog wel een tijdje duren tot grote groepen weer durven te boeken, terwijl naast ons een lege, ruim opgezette camping ligt, waarvan we zagen dat het snel achteruit ging. We zien dit als een mooie kans, het vult elkaar mooi aan. Vooralsnog betreft het een proefjaar, omdat de toekomst door corona nog ongewis is. We zien wel waar het schip strandt, wellicht gaan we er daarna mee door”, legt De Vries uit.

Camp23

De camping - die Camp23 gaat heten, naar het huisnummer (‘omdat de oude camping geen naam had, hebben we die zelf verzonnen’) - gaat vanaf 1 juli open en heeft 25 plekken van gemiddeld 100 vierkante meter, schat hij. De eerste zes reserveringen zijn al binnen, aldus De Vries, die mikt op gezinnen met kinderen tussen de 12 en 16 jaar. Deze doelgroep kan zich immers te buiten gaan aan alle outdooractiviteiten bij Expedition Outdoor.

Abseilen

Voor alle activiteiten is een coronaprotocol gemaakt, dat echter niet overal kan worden toegepast. Abseilen is bijvoorbeeld even niet mogelijk. ,,Dat is niet te doen, ik moet mensen controleren, helpen met de outfit, daardoor kom ik te dichtbij. Daar zetten we nieuwe activiteiten tegenover als beachvolleybal, badminton en tafeltennis. Ook vertrouwde elementen als kanoën en boogschieten kunnen prima met 1,5 meter afstand en we hebben een luxe sloep aangeschaft, waarmee je de Vecht op kunt. Supergaaf voor gezinnen. Voor het toiletgebouw hebben we van Vechtdal Marketing een coronapakket gekregen met meetlint en dat soort zaken.”

Levendig