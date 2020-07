Extra surveillance politie na drie inbraken in dezelfde nacht op bedrijventerrein Hardenberg: ‘Schade enorm’

Petitie voor spoorlijn via Hardenberg naar het noorden loopt storm: ‘Dit moet gewoon lukken’

26 juli De roep om een Nedersaksenlijn, de spoorverbinding die studentensteden Groningen en Enschede via het Vechtdal rechtstreeks met elkaar moet verbinden, is er al jaren. Tim Sekac (21) begon daartoe een petitie, die binnen no time door 8.000 mensen werd ondertekend.