Extra taalles voor medewerkers kinderopvang Hardenberg

Van de 137 pedagogisch medewerk(st)ers die in de gemeente werkzaam zijn voor een van de dertien organisaties die peuters opvangen, zijn er vorig jaar 85 geslaagd. De overige 52 moeten dit jaar de toets nog halen. Van vijf organisaties zijn alle medewerkers al geslaagd. ,,Kinderen die naar de basisschool gaan moeten straks taalvaardig zijn, zodat ze dan meteen goed mee kunnen komen in groep 1'', legt onderwijswethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg het doel uit. De gemeente Hardenberg heeft hierover afspraken gemaakt binnen de werkgroep vve, waarin de grootste aanbieders van voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente vertegenwoordigd zijn.

Gemeenteraad

Het taalniveau is voldoende als bijvoorbeeld minstens een 5,5 is gehaald voor het vak Nederlands op de cijferlijst voor een havo- of vwo-diploma, of een 5,5 of meer op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen van de Nederlandse taal bij een diploma op mbo-4 niveau. De gemeenteraad moet op 20 februari beslissen over dit collegevoorstel.