Extra varkensstal heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor milieu

De bouw van een extra stal gaat in tegen een aantal richtlijnen. Zo overschrijdt het de huidige grens van 2.000 mestvarkens die zijn toegestaan op de locatie en de bijbehorende voorwaarden. Echter voldoet de uitbreiding aan voorwaarden die worden gesteld in de Wet ammoniak en veehouderij, de uitstoot van gassen en de geurbelasting in de omgeving. aan de uitstoot van gassen. Een uitgebreide milieueffectrapportage is niet nodig. Het bedrijf wordt geadviseerd om een omgevingsvergunning aan te vragen voor milieuverantwoord ondernemen en bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.