Extreme drukte bij ziekenhuis in Hardenberg door schaatspret: ‘Hele bottensliert gehad’

update Gitta Luiten stopt al in april als wethouder in Hardenberg: 'niet zonder pijn in het hart’

9 februari Gitta Luiten maakt haar termijn van vier jaar als wethouder van de gemeente Hardenberg niet vol. De PvdA-politica stopt al per 1 april van dit jaar. Zij gaat aan de slag als ‘Partner Cultuur en Erfgoed’ bij het onderzoeks- en adviesbureau BMC, dat werkt in opdracht van overheden. Voordat Luiten in 2018 aantrad als wethouder zat ze al vier jaar in de gemeenteraad voor de PvdA in Hardenberg.