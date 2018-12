Ezel-eigenaren gaan de boer op met hun muildieren

Vader Stephan Wensing en zijn zoon trainen de muildieren Abraham en Carmen voor shows. Terwijl ze zelf fel tegen shows met roofdieren zijn. ,,Paarden zijn al eeuwen gedomesticeerd. Alles gaat in vertrouwen.’’

Welke kunstjes kunnen Abraham en Carmen?

,,Ze kunnen veel. Springen door een hoepel, zitten, knielen, lachen, ja-knikken, nee schudden, doodliggen, omvallen, polkapas, voetballen en tapijt uitrollen bijvoorbeeld.’’

Zijn jullie niet bang voor negatieve reacties van dierenliefhebbers?

Kevin: ,,We zijn zelf felle tegenstanders van shows met roofdieren zoals tijgers. Maar paarden zijn al sinds de middeleeuwen gedomesticeerd. Alles gaat in vertrouwen, de zweep gaat er niet over. Alleen met een goede band met het dier lukt het. Je kunt bij deze dieren niets afdwingen.’’

Hoe zijn jullie aan de muildieren gekomen?

Stephan: , , We hebben al zes dressuurpaarden. Mijn dochter rijdt internationaal junioren. We zitten dus in dit wereldje en zo raakten we aan de praat met de bekende Marjolein Kijlstra. Ze traint al heel lang muildieren maar ze zocht een plek voor deze dieren omdat ze ermee stopt. We besloten vorige maand om de dieren bij onze paarden te stallen bij Manege Hoogenweg.’’

Wat maakt het muildier voor jullie zo interessant?

Stephan: ,,Werken met de dieren was voor ons een grote openbaring. Een enorme uitdaging ook. Ze doen niets onder drang. Je kunt ze niets afdwingen. Elkaar begrijpen is belangrijk. De dieren zijn echt slim.’’

Hoe reageren manegepaarden op de nieuwkomers?

Stephan: ,,De paarden zijn heel onderzoekend, ze zien de grote oren en horen het vreemde geluid, een kruising tussen balken en hinniken. Maar ze worden volgens mij wel geaccepteerd.’’

Welke activiteit vinden jullie het leukst?

Kevin: ,,Ik sta achter het dier en loop naar achteren. Het muildier kan mij niet zien, ik kan wel een roofdier zijn dat hem aan gaat vallen. Toch heeft hij vertrouwen en loopt naar achter. Een kippenvelmoment.’’

Wanneer kunnen we de eerste shows gaan zien?

Kevin: ,,Dat wordt volgend jaar met grotere shows en paardenevenementen. Niet eerder, het moet gewoon goed zijn en het is onze hobby dus we zijn niet afhankelijk van inkomsten. Marjolein blijft ons helpen bij het trainen. De dieren kunnen eigenlijk te veel, het zijn professoren met universiteit plus denkvermogen. We gaan perfectioneren. Minder circus en meer vrijheidsdressuur.’’

Blijft het bij de muildieren Abraham en Carmen?

Stephan. ,,We willen ook met een kruising tussen zebra en paard gaan werken. Die dieren hebben nog meer oerinstinct, dus dat is een uitdaging.’’