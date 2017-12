Failliet bedrijf Solar1 uit Dedemsvaart overgenomen door Dijkman Energy Systems uit Heino

,,We hebben direct contact gezocht met de curator om over de mogelijkheden te praten. Vanmiddag kregen we groen licht voor de overname. Daar ben ik echt blij mee”, vertelt de nieuwe eigenaar Dennis Dijkman vandaag. ,,We nemen een aantal zaken over van het bedrijf. Nog niet alles is inzichtelijk en er moet nog een boel geregeld worden. Klanten van Solar1 kunnen bij ons terecht voor vragen, service en onderhoud.”

Dijkman Energy Systems is in Overijssel geen onbekende speler in de wereld van zonnepanelen, zonneboilers en infrarood-systemen. Sinds 2010 is het Heinose bedrijf in Overijssel actief. Meer informatie over Solar1 is te vinden op solar1.nl.